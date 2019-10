"Spiel" mit Softair-Waffen: Teenager lösen Großeinsatz aus

In Nürnberg wurde die Polizei am Sonntag von zwei Jugendlichen auf Trapp gehalten, die in einem U-Bahnhof mit Softair-Waffen unterwegs waren. Besorgte Bürger informierten die Beamte, da die Waffen, echten Schusswaffen sehr ähnlich sehen.

Schusswaffen in den Hosentaschen

Der Bahnhof wurde daraufhin gesperrt und von der Polizei im Rahmen eines Großeinsatzes durchsucht. In der Nähe entdeckten sie schließlich zwei 13 und 14 Jahre alte Jungen - die Teenager trugen die täuschend echt aussehenden Schusswaffen in ihren Hosentaschen. Den Polizisten sagten sie, es habe sich um ein Spiel gehandelt. Die Beamten übergaben die Jungen schließlich ihren Eltern.

Softair-Waffen sind nicht ungefährlich

Bei Softair-Waffen handelt es sich jedoch nicht um Spielzeug. Sie werden mit Druckluft betrieben und können, je nach dem welche Geschosse mit welcher Bewegungsenergie abgefeuert werden, zumindest Hautverletzungen auslösen.