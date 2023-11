Spiegelbild der Geschichte: Historischer Handelsweg freigelegt

Die Hauptstraße im Fürther Stadtteil Burgfarrnbach ist aufgerissen, an den Seiten stehen Absperrungen. Für Autos ist kein Durchkommen mehr. Fußgänger können dagegen interessante Entdeckungen machen. Wer beim Vorbeispazieren genau hinschaut, sieht, dass bei den Bauarbeiten unter dem Pflaster zahlreiche Baumstämme freigelegt wurden – ein sogenannter Bohlenweg. Die Bauweise ist typisch für das ausgehende Mittelalter und die frühe Neuzeit und überraschend gut erhalten.

Wagenspuren aus dem Mittelalter

Mittlerweile wurden große Planen ausgebreitet, um das freigelegte Fundament und die alten Baumstämme vor Witterungseinflüssen zu schützen. Eine archäologische Spezialfirma ist angerückt und legt die Funde frei. Zahlreiche Kiefernstämme reihen sich bereits aneinander, bilden das Fundament der Straße als Bohlenweg.

Mit einer speziellen Untersuchungsmethode können die Archäologen das Alter bestimmen. "Diese Bäume sind 1770 gefällt worden und wahrscheinlich direkt in der Straße verbaut worden", erklärt der Grabungsleiter Matthias Tschuch. Im Querschnitt der Straße sind darunter verschiedene Schichten zu sehen, bis hin zu Wagenspuren, die wieder verfüllt worden sind. Diese Spuren gehen bis ins Mittelalter zurück.

Die Straße als Spiegelbild der Geschichte

Der Ortschronist Christian Schümann ist begeistert, unter der Straße in die Geschichte Burgfarrnbachs schauen zu können. Der Weg müsste schon zusammen mit der Kapelle um 900 angelegt worden sein, erklärt er, und die Lage an diesem bedeutenden Handelsweg hat dafür gesorgt, dass die Straße immer wieder ausgebaut und befestigt wurde. "Etwas höher gelegen, auf einem Plateau, Fürth lag da etwas tiefer in den Wiesen am Fluss". Burgfarrnbach habe an dieser Straße schon vieles erlebt, von aufstrebendem Handel bis hin zu Plünderungen.

Bedeutender Handelsweg von Nürnberg nach Frankfurt

Dass dieser Weg schon seit Jahrhunderten ein wichtige Straße war, ist keine Überraschung für die Archäologen – er liegt direkt zwischen Nürnberg, Würzburg und Frankfurt, war wichtig für den Handel, für Truppenbewegungen oder auch für Pilger.

"Das ist ein Fernhandelsweg, der immer wieder ausgebaut wurde, erst von den Hohenzollern, später auch im preußischen Königreich." Christoph Lobinger vom Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege.

Da der historische Unterbau der Straße bei der aktuellen Sanierung nicht mehr erhalten oder konserviert werden könne, sichern die Experten nun die Funde. Ein Teil soll auch konserviert und erhalten werden, die ganze Straße sei aber zu groß, um sie komplett zu bewahren.

Reichskleinodien zogen durch Burgfarrnbach

Historische Dokumente belegen, dass über diesem Handelsweg bereits die Reichskleinodien transportiert wurden, ein großer Festzug, der damals durch Burgfarrnbach reiste, das ist in historischen Dokumenten belegt, erklärt Archäologe Matthias Tschuch. "Das war wohl ein ganz schönes Spektakel für die Anwohner damals, als die Reichskleinodien von Nürnberg nach Frankfurt transportiert wurden", das belegen Dokumente von 1790. Erst danach wurde die Straße über den Bohlen noch zusätzlich gepflastert, erklärt der Experte.

Funde der Öffentlichkeit zugänglich machen

Die Fürther Baureferentin Christine Lippert bedauert, dass ausgerechnet jetzt aus dem Boden raus muss, was über Jahrhunderte bestehen konnte. "Daher haben wir uns entschieden, mit dem Stadtarchiv einen größeren Teil aufzubewahren". Dann werde beraten, wie dies erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könne, etwa im Stadtmuseum Fürth.

Die eigentlichen Sanierungsarbeiten verzögern sich wegen der archäologischen Maßnahmen um gut fünf Wochen. Doch diese Zeit sei gut angelegt, meinen die Verantwortlichen der Stadt. Denn danach seien die Funde für immer verloren.