Spiegel und Selfies: Ausstellung "Reflections" in Ingolstadt

Wird sofort das Handy für ein Selfie gezückt oder schenken die Besucher ihre Aufmerksamkeit den Kunstwerken? Das fragt sich Museumsdirektorin Theres Rohde: "Das ist eine Ausstellung, die überhaupt nicht ohne den Betrachter auskommt. Das ist natürlich immer so. Kunst will gesehen werden. Aber in diesem Fall spiegeln die meisten dieser Werke auch noch die Betrachter wider."

Sich spiegeln in allem, was glänzt

In der Ausstellung "Reflections" spiegeln sich die Besucher in Skulpturen, Gemälden und raumgreifende Installationen, in allem, was glänzt, auch in Autolackierungen, Aluminium oder Seifenblasenlauge.

Ein Spiegel aus reinem Gold

Gezeigt werden Werke von 30 Künstlern, darunter Klassiker der konkreten Kunst wie Christian Megert und Heinz Mack, die seit Jahrzehnten mit spiegelnden Materialien arbeiten. Aber auch junge Künstler gestalten weite Flächen, verlegen zigtausende, winzige Objektträger zu einem Parkett aus Glas oder locken die Besucher und Besucherinnen mit einem lebensgroßen Spiegel aus reinem Gold.