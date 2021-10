Spezialkräfte trainieren in Aschaffenburg für Waldbrand-Einsätze

Sowohl für die Einsatzkräfte am Boden als auch für die Hubschrauberbesatzungen der Polizei sei ein Waldbrand-Einsatz keine alltägliche Herausforderung, sagt Günther Spatz. Er leitet eine Sondereinheit zur Bekämpfung von Waldbränden und ist der Meinung: Das Zusammenspiel könne nur durch praxisnahes Training funktionieren. Deshalb haben am Samstag rund 50 Spezialkräfte verschiedener Feuerwehren den Ernstfall trainiert. Die sogenannten Flughelfer waren dafür mit zwei Polizeihubschraubern rund um die Aschaffenburger Stadtteile Obernau und Gailbach unterwegs.

Leiter der Sondereinheit zieht positives Fazit

Zentraler Ausgangspunkt für die Übung war das Segelfluggelände in Obernau. Von dort aus sind auch alle Maßnahmen koordiniert worden. Die Einsatzkräfte befestigten zum Beispiel Lastbehälter an den Hubschraubern, füllten diese mit bis zu 900 Litern Wasser aus dem Main und flogen dann zu Waldgebieten. Das Zusammenspiel habe funktioniert, so das Fazit von Günther Spatz. Auch, wenn dieses Jahr keine großen Wald- und Flächenbrände mehr zu erwarten sind, sei man für die nächste Waldbrandsaison gut gerüstet.

Aschaffenburg sei laut Spatz einer von 18 Standorten in Bayern, an denen Feuerwehrleute als Flughelfer für den Spezialeinsatz ausgebildet sind. Insbesondere im Spessart gebe es viele Waldstücke, die mit Fahrzeugen nicht oder nur schwer zugänglich seien.