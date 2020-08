Spezialitäten: "Schobberli" aus Wald

Wo die "Schobberli" eigentlich herkommen, weiß die 90 Jahre alte Käthe Kraft aus Wald bei Gunzenhausen auch nicht so genau. Warum sie so heißen schon eher. Vielleicht weil sie so satt machen, mutmaßen sie und ihre Enkelin. Und "sattmachen" heißt im Fränkischen auch "schobbn". Sicher ist, dass schon ihre Mutter "Schobberli" gemacht hat. "Aber meine Mutter hat sie nicht im Fett rausgebacken. Sondern im Ofen gebacken. Weil wir nicht so viel Fett hatten", erzählt sie während sie den Teig für die "Schobberli" knetet. Der besteht aus Kartoffeln. Rund ein Kilo hat Käthe Kraft gekocht und fein zerdrückt. Nun müssen die Kartoffeln kalt werden.