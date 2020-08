Spezialitäten: "Kretzaweckla" aus Bayreuth

In der kleinen Backstube der Bäckerei Lang in der Bayreuther Jean-Paul-Straße wird seit mehr als 250 Jahren gebacken. Diesmal ist ein Gebäck mit langer Tradition im Ofen: "Kretzaweckla".

"Das ist ein besonders schwerer, reichhaltiger Hefeteig der traditionell zu zwei Anlässen gebacken wird. Zur Geburt und bei einem Trauerfall." Thomas Zimmer, Bäckermeister

Thomas Zimmer ist Bäckermeister. Gemeinsam mit seiner Frau Alexandra führt er die Bäckerei, in der vierten Generation.

Kraftspender in Ausnahmesituationen

Aus dem reichhaltigen Hefeteig werden kleine Kugeln - ähnlich einem Brötchenrohling – geformt. Auf einem Blech oder Holzbrett werden sie zunächst mit Abstand nebeneinandergelegt und mit einem Tuch bedeckt. So kann der Teig gehen. Der Teig besteht aus Mehl, Hefe, Zucker, Eier, ein bisschen Salz, Gewürzen – vor allem Vanille. "Es ist ein sehr intensiver und reichhaltiger Teig", so Zimmer. Und das nicht ohne Grund, denn die "Kretzaweckla" sollen Kraft geben. Bei Geburten ebenso wie bei Trauerfällen.

Herkunft des Namens "Kretzaweckla"

"Weckla" steht für "kleines Brötchen". Ausgetragen wurden sie früher in einer sogenannten Kretze. Vielen vielleicht eher als Huckelkorb bekannt, als großer Weidenkorb, der auf dem Rücken getragen wird. "Und davon kommt der Begriff Kretzaweckla. Also das Weckla in der Kretze. Das ist damals von Haus zu Haus getragen worden. Man ist beispielsweise zu einer Wöchnerin gegangen oder hat bei einem Trauerfall auch die Familie und die näheren Verwandten damit versorgt", sagt Bäckermeister Thomas Zimmer.

Einkerbungen für die Dreifaltigkeit

Die etwas aufgegangenen Hefekugeln werden mit dem Handballen flachgeklopft und in eine längliche Form gebracht. Anschließend müssen sie erneut Ruhen. Sind die länglichen Gebäckstücke aufgegangen, werden sie mit zerlassener Butter bestrichen. Anschließend bekommen sie ihr besonderes Aussehen: Mit einem kleinen Roll-Holz – das kann man sich wie einen etwas dickeren Stiel eines Kochlöffels vorstellen - werden der Länge nach jeweils zwei Einkerbungen in den Teig gedrückt. Dadurch entsteht eine Dreiteilung des Gebäcks. Diese Dreiteilung soll die Dreifaltigkeit symbolisieren.

Herstellung in Handarbeit

Die Gebäckstücke werden bei 180 Grad im Ofen gold-gelb gebacken. Nach nur acht Minuten sind sie fertig. "Das Material ist gar nicht das Ausschlaggebende. Sondern die Zeit, die du dafür brauchst. Maschinell könnte man das gar nicht machen, das ist alles Handarbeit", so der Bäckermeister. Die "Kretzaweckla" werden regelmäßig in der Bäckerei Lang in Bayreuth bestellt. Das genau Rezept wird aber nicht verraten.