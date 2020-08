Spezialitäten: "Coburger Gelüng"

Auf der Speisekarte der Coburger Traditionsgaststätte "Henneberger Haus" finden sich viele Klassiker der deftigen und der fränkischen Küche: Schäufele, Rouladen oder Braten. Ein Gericht trägt die regionale Besonderheit allerdings schon im Namen: "Coburger Gelüng".

Vom Nachkriegsessen zur regionalen Spezialität

Björn Gabler kocht seit knapp einem Jahr im Henneberger Haus, er hat das Rezept vom vorherigen Pächter übernommen. Für das "Coburger Gelüng" benötigt man Innereien: Herz und Nieren. Seinen Ursprung hat das Essen in der Nachkriegszeit, als man es sich leisten konnte, Innereien nach dem Schlachten wegzuwerfen, erklärt Koch Gabler.

"Gelüng" kommt von Lunge oder Innereien

Früher wurden auch noch Lunge und Milz verkocht, inzwischen kommt der Geschmack bei den Gästen allerdings nicht mehr so gut an. Der Name "Gelüng" stammt aus der alten Bezeichnung für Lunge oder generell gesprochen Innereien ab.

Das Kochen: aufwändig und geruchsintensiv

Drei Stunden lang müssen die Innereien in Salzwasser zusammen mit Wacholder, Lorbeer und Piment gekocht werden, im Anschluss werden sie in kleine, mundgerechte Stücke geschnitten. Der Geruch beim Kochen ist gewöhnungsbedürftig, sagt Björn Gabler. Das Fleisch wird dann im Anschluss mit einer Reduktion aus Rotwein, Essig und Brühe abgelöscht. In der Soße stecken natürlich noch mehr Gewürze – welche das sind, das fällt unter das Betriebsgeheimnis. Das Gericht ähnelt optisch Gulasch, die Soße erinnert geschmacklich an eine Sauerbratensoße, das Fleisch ist gut durchgekocht und dennoch bissfest.

Kloß und Bier passen gut dazu

Als Beilage eignen sich Semmelknödel, Coburger Klöße, "Rutscher" genannt, oder einfach Brot. Ein frisch gezapftes Pils oder Kellerbier runden das Gericht ab.

Coburger Gelüng nach wie vor gefragt

Die Pächterin, Jessika Wilms, hat mit dem "Henneberger Haus" auch das Rezept fürs "Coburger Gelüng" im vergangenen Jahr übernommen. Sie ist schon ein bisschen stolz darauf, dass es das Traditionsgericht nur noch bei ihr gibt. Viele Stammgäste, im Alter ab 50 Jahren bestellen "Coburger Gelüng" regelmäßig. Auch Touristen oder Heimkehrer lassen sich das Essen schmecken. Das "Coburger Gelüng" ist nach wie vor ein fester Bestandteil der Speisekarte.