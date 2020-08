Spezialitäten: "Brunzrubn", derb und lecker

Auf dem Acker von Jürgen Krafft kann man zumindest jetzt schon mal das Kraut sehen. Zurzeit sind die weißen Rüben noch Mini-Pflanzen, weil die Herbstrübe relativ spät im Jahr gesät wird. Jürgen Krafft hofft noch auf Regen, damit es eine gute Ernte wird. Der Landwirt aus Ailsbach bei Lonnerstadt (Lkr. Erlangen-Höchstadt) ist weit und breit der einzige, der noch weiße Rüben anbaut.

Ohne weißes Rübenkraut kein richtiges Weihnachten

Aus weißen Rüben lässt sich weißes Rübenkraut kochen. Das ist eine seltene Spezialität geworden. Jürgen Kraffts Kunden wollen aber nicht darauf verzichten. Schon jetzt fragen sie danach, weil sie fürchten, dass es auch heuer wieder wenig davon gibt, so wie schon 2019 und 2018.

"Du wirst mir doch nicht wieder Weihnachten versauen, weil du kein Rübenkraut hast." Kunden von Jürgen Krafft

"Brunzrubn": Vom Arme-Leute-Essen zur beliebten Spezialität

Dabei waren Gerichte aus weißen Rüben früher ein Arme-Leute–Essen, weil die Rüben eigentlich Viehfutter waren – bis sie es dann als Kult-Essen im Herbst auf so manche Speisekarte geschafft haben. "Brunzrubn-Essen", auf diese Zeitungsanzeige haben die Gäste vor vielen Jahren immer schon gewartet, erzählt die frühere Neustädter Wirtin Helga Feigel. "Knöchle oder Bratwürste wurden zum Rübenkraut gegessen", sagt sie. Auch haben sie die Gäste oft schon Mitte des Jahres gefragt, ob es denn im Herbst wieder ein "Brunzrubn-Essen" gebe.

Woher kommt der Name "Brunzrubn"?

Die Herstellung von "Brunzrubn" war früher eine rechte Sauerei, erinnert sich Wirtin Helga Feigel. Wochen vorher wurden die Rüben gewaschen, geschält und dann schichtweise in Salzwasser eingelegt. Vier bis sechs Wochen mussten sie ziehen. Den strengen Geruch in der Zeit hatte sie noch lange in der Nase. Ob der Name "Brunzrubn" daher kommt? Jürgen Krafft hat aber noch eine andere Erklärung für den deftigen Namen. "Die Rüben entwässern den Körper, die bestehen ja zu 80 Prozent aus Wassern. Nach dem Genuss muss man öfter mal zur Toilette."

Elke Sommer wünschte sich Brunzrubn zum Geburtstag

Bei ihm am Hof werden die Rüben gestiftelt und ähnlich wie Sauerkraut eingelegt. So kann es das ganze Jahr über Brunzrubn geben – sein Leibgericht. Und da ist Landwirt Jürgen Krafft in prominenter Gesellschaft. Schauspielerin Elke Sommer hat sich zum runden Geburtstag genau diese Rübe gewünscht. Eine Erinnerung an die Kindheit, in der wohl viele die Rübe direkt vom Acker als Durstlöscher verwendet haben. Im Herbst, wenn aus dem kleinen Pflänzchen am Acker die traditionellen Brunzrubn geworden sind.