Spezialiäten: "Schneidersfleck" aus dem Landkreis Ansbach

In der Küche von Sabine Bittel in Seiderzell bei Feuchtwangen duftet es nach Hefeteig und warmer, zerlassener Butter. Die gelernte Köchin und hauswirtschaftliche Betriebsleiterin arbeitet bei den Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf im Bereich „Ernährung und Hauswirtschaft und sie weiß, wie ein "Schneidersfleck" zubereitet wird.. "Also man kann sich das vorstellen wie ein Hefe-Zupfgebäck, das heißt, wenn das gebacken ist, kann ich das auseinanderreißen und jeder hat sein Stückchen."

Aufwändige Zubereitung

Ein zu einem Rechteck ausgerollter, fingerdicker Hefeteig wird, mit einem Teigrad in Stücke so groß wie Geldscheine geschnitten. In viel zerlassener, noch etwas warmer Butter werden die Teigstücke dann einzeln gewendet und gerne auch noch in einer Zucker-Zimt-Mischung gewälzt. Die werden dann hochkant und in Reihen in eine Auflaufform gestellt. "Immer ein bisschen versetzt, sodass das hinterher richtig schön fransig wird", so Sabine Bittel. Nach dem Backen in der Röhre ist der saftige Hefeteig der "Schneidersfleck" von einer krossen, buttrigen Kruste umhüllt.

Billig, nahrhaft und ein gutes Frühstück vor dem Schlachten

Bäuerin Martha Emmert kann sich noch gut daran erinnern, als es in ihrer Kindheit in den 1960er Jahren "Schneidersfleck" regelmäßig zum Mittagessen gab: "Also die waren unsagbar gut. Wenn die aus dem Rohr gekommen sind, dann hat’s einen Kaffee dazu gegeben und dann hat jeder sein Stück, ist runtergebrochen worden, und hat ein jeder zugeteilt gekriegt. Vorher hat’s eine Kartoffelsuppe gegeben und dann hat’s das praktisch als Hauptgericht und als Nachspeise gegeben." Noch lauwarm, locker und luftig hat die Oma von Martha Emmert die "Schneidersfleck" auf den Tisch der Großfamilie gebracht, ein billiges aber sehr nahrhaftes Essen.

"Ich weiß, dass es das als Frühstück vor dem Schlachten gegeben hat. Da hat man eine gute Unterlage gebraucht und da hat’s Schneidersfleck gegeben." Sabine Bittel

Inzwischen backt man "Schneidersfleck" gerne an Fasching, aber im Prinzip auch das ganze Jahr über.

Herkunft des Namens führt zu Spekulationen

Zur Herkunft des Namens hat Sabine Bittel folgende Vorschläge: "Ein einfaches Essen, vielleicht hat’s das oft beim Schneider gegeben. Anderseits natürlich die Form ist ja prädestiniert, dass man an einen Schneider denkt und „Fleck“, wo er auf seine Kleidung aufgebracht hat. Oder die dritte Möglichkeit ist natürlich dieses Ausschneiden dieser Flecken, dieses Rädeln, das ist natürlich auch eine Bewegung vom Schneider, sozusagen." Was nun stimmt? Darüber lässt sich beim Genuss von "Schneidersfleck" hervorragend spekulieren.