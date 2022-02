Spezialflugzeug überprüft das Nürnberger Fernwärmenetz

Am Samstag- und Sonntagabend (12. und 13.02.22) ist im Nürnberger Stadtgebiet ein speziell ausgerüstetes Propellerflugzeug vom Typ Cessna 208 Caravan im Auftrag der N-ERGIE unterwegs. Jeweils ab etwa 20.00 Uhr überfliegt es für mehrere Stunden das Nürnberger Fernwärmenetz.

Auch interessant: Was Fernwärme ist und was sie für Nürnberg bedeutet

300 km Leitungen werden überprüft

Dabei werden aus einer Flughöhe von einem Kilometer insgesamt rund 300 Kilometer Leitungen mit einer speziellen Infrarot-Aufnahmetechnik überprüft. Die Bilder liefern dann Informationen über Zustand und Dämmeigenschaften des Fernwärmenetzes sowie eventuelle Betriebsstörungen. Solche Thermal-Befliegungen dienen der Versorgungssicherheit. Dabei erfassen die eingesetzten Wärmebildkameras die Infrarotstrahlung und setzen Temperaturen in Farben um.

Thermal-Befliegung nur nachts möglich

Das Wetter für die Flüge passt gerade prima. Es muss trocken und relativ kalt sein. Das heißt, momentan herrschen beste Voraussetzungen für die Überprüfung aus der Luft. Die Flüge dürfen außerdem nur in den Nachtstunden durchgeführt werden, um den regulären Flugverkehr nicht zu stören. Bei Dunkelheit und wenig Verkehrsaufkommen würden zudem unerwünschte Einflüsse auf die Messungen ausgeschlossen, so der Nürnberger Energieversorger in einer Mitteilung. Die genaue Dauer der Flüge hängt von den Witterungsbedingungen ab und lässt sich deshalb nicht genau vorhersagen.

Hier lesen Sie: Drohne mit Wärmebildkamera rettet Rentner vor dem Erfrieren

Energieversorger bittet um Verständnis

Die Flüge sind angemeldet und mit der Deutschen Flugsicherung abgestimmt. Sollte sich das Wetter anders als prognostiziert entwickeln und eine Befliegung nicht möglich machen, könnten die Flüge kurzfristig verlegt werden. Die N-ERGIE bittet für eventuell entstehenden Geräuschbelästigungen um Verständnis.