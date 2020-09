Spezialfirma warnt: Wegen Corona werden Einmal-Handschuhe knapp

Mund- und Atemschutzmasken sind seit Wochen ausreichend vorhanden, jetzt aber werden Einmalhandschuhe knapp. Darauf hat heute der Bundesverband Medizintechnologie hingewiesen. Bestätigt wird die Einschätzung vom Buchloer Schutzbekleidungs-Hersteller Franz Mensch: "Die Preise explodieren und die Firmen kämpfen um die geringen Bestände", so Geschäftsführer Achim Theiler in einer Mitteilung.

Nachfrage hat sich vervierfacht

Weltweit habe sich seit der Corona-Pandemie die Nachfrage nach Einweghandschuhen vervierfacht. Ob in der Lebensmittelproduktion, in Küchen, Laboren oder im Pharmabereich: Überall dort werden aus hygienischen Gründen Handschuhe getragen. "Es wird in einigen Bereichen zu einem Mangel kommen", warnt das Buchloer Unternehmen.

"Sind in der Hand der Lieferanten"

Nach eigenen Angaben importiert Franz Mensch rund eine Milliarde Einmalhandschuhe im Jahr. Jetzt wurden bereits bestätigte Aufträge von den Produzenten in China jedoch storniert. Einerseits sei der chinesische Staat eingeschritten und habe die Kapazitäten verteilt. Zum anderen hätten die asiatischen Produzenten an den Meistbietenden verkauft. "Wir sind in der Hand der Lieferanten und können uns freuen, wenn wir überhaupt Ware erhalten", so Theiler.

Die Preise steigen massiv

Die Folge sind massiv steigende Preise. Er appelliert an das Bundesgesundheitsministerium, bald zu reagieren und gemeinsam mit den Importeuren bei den Produzenten in Asien die Ware zu ordern. Staaten wie Japan oder Großbritannien hätten das bereits erfolgreich getan. In der Zwischenzeit rät das Unternehmen all den Firmen, die nicht im Medizinsektor arbeiten und dennoch Einmalhandschuhe verwenden müssen, auf Handschuhe aus alternativen Materialien umzusteigen.