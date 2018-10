Spessart: Kreuzottern und Schlingnattern stark zurückgegangen

Seit 2015 werden die Kreuzottern im Rahmen eines Artenhilfsprogramms systematisch gezählt. Ziel ist es, die einzige heimische Giftschlange vor dem regionalen Aussterben zu bewahren. Die vor rund 50 Jahren in lichten Wäldern und strukturreichen Wiesenlandschaften noch weit verbreitete Kreuzotter besitzt im Bayerischen Spessart wohl nur noch eine einzige, halbwegs überlebensfähige Population – auf wenigen Hektar Fläche in einem Naturschutzgebiet. Auch der geringe genetische Austausch ist so zu einem schwerwiegenden Problem geworden. Im angrenzenden hessischen Spessart, wo man sich schon länger mit Kreuzottern beschäftigt, ist die Situation nur wenig besser, so die Regierung von Unterfranken.

Wälder und Waldränder haben sich verändert

Mehrere Gründe führen zum Rückgang der Schlangen: Durch eine veränderte Land- und Forstwirtschaft sind geeignete Lebensräume großflächig verschwunden. Strukturreiche Waldränder und Lichtungen sind selten geworden. Wiesentäler wurden aufgeforstet, aus Wildwurfflächen sind gleichförmige Hochwälder entstanden, die den lichtbedürftigen Schlangen kaum Lebensraum bieten. Moderne Mulch- und Mähgeräte sind tödliche Fallen für Kreuzottern. Noch dazu werden die Reptilien im Winter von Wildschweinen ausgraben und aufgefressen.

Schlingnatter: Nur noch vier von 23 Biotopen besiedelt

Den ungiftigen Schlingnattern fehlt es an strukturreichen und gut besonnten Lebensräumen: Von einst 23 Schlingnatterbiotopen im Spessart, die Rudolf Malkmus aus Wiesthal bekannt sind, sind heute nur noch vier besiedelt. Die ungünstige Gesamtsituation mache einen hohen Handlungsbedarf beim Reptilienschutz deutlich. Geeignete Kreuzotter- und Schlingnatter-Biotope sollen daher aufgewertet und im Idealfall miteinander vernetzt werden. Ganze Lebensgemeinschaften und nicht nur Schlangen und Eidechsen würden davon profitieren.