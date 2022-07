> Sperrzone um Fliegerbombe in Leipheim aufgehoben

Es war bereits die fünfte Fliegerbombe im Landkreis Günzburg: Der Blindgänger wurde in einem Leipheimer Industriegebiet entdeckt. Am Mittwochmorgen stand nach der Evakuierung der Umgebung die Entschärfung an.