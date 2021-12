Vorsicht Steinschlag! Sperrungen mitten in Augsburg

Der Erzengel Michael kann vielleicht den Teufelsdrachen am Perlachturm niederringen, gegen den Zahn der Zeit aber, der an dem Gebäude nagt, kann er wenig ausrichten. Bei der Begutachtung des denkmalgeschützten Turms durch Experten im November sind an den zwei obersten Geschossen erhebliche neue Schäden festgestellt worden.

Umgehende Sperrungen in der Nähe des Turms

In dem Gutachten, das der Stadt nun vorliegt, kommen die Experten zu dem Ergebnis, dass durch diese Schäden jederzeit auch größere Teile der Turmfassade herausbrechen und herabstürzen könnten. Als Sofortmaßnahme werden deshalb nach Angaben der Stadt der angrenzende Fischmarkt sowie der Gehweg, der entlang der Maxstraße am Perlachturm vorbeiführt, umgehend gesperrt.

Geschäfte und Kirche nicht besuchbar

Der Zugang zu den anliegenden Geschäften und der Kirche St. Peter und Paul ist dadurch vorübergehend nicht möglich. Mit den Aktivistinnen und Aktivisten des Klimacamps, das seit Juli 2020 am Fischmarkt besteht, ist die Stadt Augsburg im engen Austausch.

Sicherungsnetze und Schutztunnel geplant

Weitere Sicherungsmaßnahmen sind laut Stadt Augsburg bereits in Vorbereitung. Zunächst sollen um die oberen Geschosse Sicherungsnetze angebracht werden, um gegebenenfalls herabstürzende Teile aufzufangen. Um den Zugang zur Kirche und den anliegenden Läden schnellstmöglich wieder zu öffnen, wird ein Schutztunnel aus Gerüsten errichtet. Die geplante Sanierung des Perlachturms soll bei gesicherter Finanzierung im Jahr 2023 beginnen.