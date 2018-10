31.10.2018, 12:24 Uhr

Sperrungen an Münchner Bahnhöfen wieder aufgehoben

Die Sperrungen am Hauptbahnhof und am Ostbahnhof in München sind wieder aufgehoben. Die beiden Gepäckstücke haben sich als ungefährlich herausgestellt. Die Eingänge wurden wieder geöffnet. Der Zugverkehr wurde wieder aufgenommen.