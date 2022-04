Sperrung von Bahnlinien während der Osterferien

Die Totalsperrung von Bahnlinien die vom kommenden Freitag, 21 Uhr, bis Karfreitag, 21 Uhr, dauern soll, dient laut Deutsche Bahn (DB) dazu, mehrere Bauarbeiten zu bündeln. Ziel ist es, die Einschränkungen für Reisende so gering wie möglich zu halten. Durch die Bauarbeiten in der ersten Ferienwoche kommt es jedoch zu Sperrungen teils ganzer Streckenabschnitte.

Haltestellen Coburg, Bamberg, Erlangen entfallen komplett

Im Fürther Bogen wird die Totalsperrung beispielsweise genutzt, um die Voraussetzungen für den Anschluss eines zusätzlichen S-Bahn-Gleises zu schaffen. Ab Ende des Jahres sollen auf der Strecke Nürnberg-Erlangen bis zu drei S-Bahnen pro Stunde und Richtung fahren können. Außerdem gehen unter anderem die Arbeiten am neuen Haltpunkt Fürth-Klinikum weiter. Im Fernverkehr werden die ICE-Züge Berlin-Halle/Leipzig-München zwischen Erfurt und Nürnberg über Würzburg umgeleitet. Die Halte in Coburg, Bamberg und Erlangen entfallen komplett, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bahnstrecke wird viergleisig ausgebaut

Während der Totalsperrung werden unter anderem Lärmschutzwände erstellt, Brücken eingehoben oder Arbeiten an Leit- und Sicherungstechnik durchgeführt. Die Ausbaustrecke Nürnberg-Bamberg-Ebensfeld wird auf dem 24 kilometerlangen Abschnitt zwischen Forchheim-Eggolsheim und Altendorf-Hirschaid-Strullendorf viergleisig ausgebaut. Auf zwei Gleisen werden Geschwindigkeiten bis 230 km/h möglich sein. Die beiden anderen Gleise sind für 160 km/h ausgelegt und werden weiterhin für den Regional-, S-Bahn- und Güterverkehr genutzt.