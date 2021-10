01.10.2021, 13:09 Uhr

Sperrung der Unteren Brücke: Bamberg zieht positives Fazit

Die Untere Brücke in Bamberg war in diesem Sommer als Partyhotspot heiß diskutiert worden, seit August wurde sie wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln am Wochenende gesperrt. Nun hat die Stadt Bamberg Bilanz gezogen: Die Maßnahme habe gewirkt.