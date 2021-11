Sperrung der Südwesttangente zwischen Fürth und Nürnberg

Die Sanierungsarbeiten an der Rednitztalbrücke stehen kurz vor dem Abschluss, daher sei nun für den Rückbau der Baustelle die Sperrung erforderlich, teilt die Stadt Fürth mit. Der Verkehr wird von der Ausfahrt Fürth Süd auf die Schwabacher Straße Richtung Rothenburger Straße abgeleitet werden.

Weitreichende Umleitungen

So müssten die Arbeiter etwa Poller, Markierungen und Absperrungen beseitigen. Die Umleitung führt über die Zirndorfer Straße bis zur Zirndorfer Brücke, für LKW über zwölf Tonnen jedoch weiter über die Straße am Europakanal bis zur Graf-Stauffenberg-Brücke und zurück auf die Südwesttangente. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten also auf jeden Fall mehr Zeit einplanen.

Leitungen, Fugen und Fahrbahn sind erneuert worden

An der Rednitztalbrücke sind in den vergangenen Monaten sowohl die Entwässerungsleitungen als auch die Dehnungsfugen zwischen Brückenkonstruktion und Fahrbahn erneuert worden. In dem Zusammenhang wurde auch die Fahrbahndecke gemacht.