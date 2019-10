Sperrung der B2 im Oberland: So kommen Sie trotzdem ans Ziel

Bauamt Weilheim rät von Fahrten in die Zugspitzregion ab

Nadine Heiß vom staatlichen Bauamt Weilheim richtet sich mit einem besonderen Appell an die Verkehrsteilnehmer. Sie bittet darum, Fahrten in die Zugspitzregion in nächster Zeit möglichst zu vermeiden oder - wenn irgendwie möglich - auf die Bahn auszuweichen. Denn der Bahnverkehr soll trotz der Arbeiten an der B2 normal weiterlaufen, jedoch wird es auch in den Zügen sicherlich eng. Bisher sind von Seiten der Bahn keine weiteren Waggons und zusätzlichen Züge geplant.

Bäume werden im Akkord gefällt

Bis voraussichtlich Samstag werden in einem ersten Arbeitsschritt rund 400 Bäume an der B2 gefällt. Rund um die Uhr sollen mehrere Fäll-Trupps arbeiten. Das Bauamt hat der ausführenden Firma einen finanziellen Bonus versprochen, wenn die Aktion schneller beendet ist. Jedoch hängt das auch vom Wetter in den nächsten Tagen ab.