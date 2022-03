Sperre droht: Bamberg muss beim Haushalt nachbessern

Der Bamberger Finanzausschuss berät am Dienstagnachmittag noch einmal über den Haushalt der Stadt. Nachdem die Regierung von Oberfranken mit einer Haushaltssperre gedroht hat, seien Nachbesserungen nötig.

Haushalt: Stadt Bamberg muss weitere Unterlagen vorlegen

Gespräche mit der Verwaltung hätten bereits stattgefunden, um zu verdeutlichen, welche Änderungen vorgenommen werden müssten, um eine Haushaltsgenehmigung durch die Regierung zu erhalten. "Aus den ursprünglich vorgelegten Unterlagen der Stadt Bamberg war nicht zu ersehen, dass die Stadt in den Jahren 2022 bis 2025 Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt leisten kann", so die Pressestelle der Regierung von Oberfranken gegenüber BR24.

Die Stadt müsse jetzt noch weitere Unterlagen vorlegen und konkretisieren, wie Einnahmen, Ausgaben und Zinsen abgedeckt werden könnten, um dann die angekündigten Investitionen tätigen zu können.

Leistungsfähigkeit der Gemeinde nicht gegeben

Für die ursprünglich vorgelegten Unterlagen sei eine Haushaltsgenehmigung durch die Regierung von Oberfranken nicht möglich gewesen, da die Einnahmen der Stadt in den nächsten drei Jahren nicht die Ausgabeverpflichtungen gedeckt hätten. Eine Leistungsfähigkeit der Gemeinde sei damit nicht gegeben gewesen, so die Regierung.