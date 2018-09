Sperre der Bahnstrecke Dingolfing-Plattling wieder aufgehoben

Die aufgrund von Unwetterschäden in den vergangenen Tagen gesperrte eingleisige Bahnstrecke zwischen Dingolfing (Lkr. Dingolfing-Landau) und Plattling (Lkr. Deggendorf) ist wieder frei. Das hat die Bahn heute Früh mitgeteilt.

Bahnstrecke wurde "kaputtgespart"

Die ersten Züge sind bereits wieder in Richtung Passau und Richtung München unterwegs. Umgestürzte Bäume aufgrund des Sturmtiefs "Fabienne" hatten am Sonntagabend die Oberleitung beschädigt, Reparaturen waren nötig. Passagiere, die mit dem Donau-Isar-Express unterwegs waren, wurden zwischen Dingolfing und Plattling mit Ersatzbussen weiterbefördert.

Kritik kam gestern vom stellvertretenden Landesvorsitzenden des Verkehrsclubs (VCD) Kurt Bayer. Er kritisierte, dass zu wenig an der Strecke gemacht wird. Die wichtige Bahnstrecke in Niederbayern sei regelrecht kaputtgespart worden. Technik und Personal, mit dem Oberleitungsschäden früher schnell behoben werden konnte, seien abgebaut worden. Jetzt müssen die Reparaturzüge von weit her angefordert werden, kritisiert Bayer.

Bahnprojekt soll in den vordringlichen Bedarf

Das Bundesverkehrsministerium hat unter anderem den Ausbau der Strecke Landshut-Plattling im Bundesverkehrkehrswegeplan hochgestuft, wie Bundesverkehrsminister Scheuer (CSU) im bayerischen Kabinett bekannt gab. Die Projekte steigen vom sogenannten potentiellen Bedarf in den vordringlichen Bedarf auf. Das ist eine notwendige, aber noch keine hinreichende Voraussetzung dafür, dass die Bauprojekte tatsächlich umgesetzt werden. Dazu bedarf es unter anderem noch einer Finanzierungszusage des Bunds.

Bei den Strecken handelt es sich um den vollständigen zweigleisigen Ausbau der Strecke München-Mühldorf-Freilassing auch im Abschnitt Tüßling-Freilassing, um den Ausbau von Nürnberg/München - Furth i. Wald - Prag und um den Ausbau Landshut-Plattling sowie den Güterzugtunnel Fürth.