Sperre der A73 in Richtung Nürnberg

Im Freitags Pendlerverkehr kommt es in Mittelfranken nach einem Unfall auf der A73 zu langen Staus: Um kurz vor vier war am Morgen ein Auto alleine beteiligt zwischen dem Kreuz Fürth/Erlangen und Erlangen-Eltersdorf in die mobilen Baustellen-Trenner gefahren und hat sie auf einer Länge von 100m verschoben.

Lange Staus bis in den späten Vormittag

Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Die Autobahnmeisterei ist mit Hilfe eines Kranes damit beschäftigt, die Fahrbahn im Baustellenbereich wieder verkehrssicher zu bekommen - die Autobahn ist für die Dauer dieser Arbeiten in Richtung Nürnberg gesperrt. Das soll bis in den Vormittag dauern. Der Verkehr wird über die U60 umgeleitet, es staut sich aber auf mehreren Kilometern zurück.