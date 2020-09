Spender gesucht! 13-jährige Alina aus Weißenburg hat Blutkrebs

Die Diagnose kam wie aus heiterem Himmel. Alina war gerade beim Kofferpacken für den bevorstehenden Dänemark-Urlaub mit der Familie. Wegen nicht nachlassender Halsschmerzen macht der Kinderarzt ein Blutbild. Die Diagnose ist ein Schock: Blutkrebs. Alina kommt sofort in die Cnopfsche Kinderklinik in Nürnberg. Seitdem läuft der Kampf gegen die Zeit, so schnell wie möglich muss ein Knochenmarkspender gefunden werden. Seit Anfang August ist Alina mit ihrer Mutter im Krankenhaus, das Warten auf den vielleicht lebensrettenden Spender wird zur nervlichen Zerreißprobe.

Öffentliche Typisierungsaktionen wegen Corona kaum möglich

Große Typisierungsaktionen mit oft Hunderten freiwilligen Spendern in Turnhallen, Universitäten oder Schulen sind wegen der Corona-Pandemie nicht durchführbar. Rund 10.000 Spender weniger als sonst verzeichnet dieses Jahr allein die Stiftung "Aktion Knochenmarkspende Bayern" (AKB) in ihrer Datei. Das liege nicht an der mangelnden Bereitschaft der Bevölkerung, sagt Verena Spitzer von der AKB. Die öffentlichen Typisierungsaktionen würden einfach fehlen. Sie seien enorm wichtig, um die Datei quantitativ auf hohem Niveau zu halten. Derzeit habe man etwa 350.000 potentielle Spender in der AKB-Datei. Jährlich scheiden hunderte Personen alters- oder krankheitsbedingt aus. So ergebe sich die Lücke von derzeit fehlenden 10.000.

Lebensretter-Set für zuhause

Doch es gibt eine Alternative. Das Lebensretter-Set könnte die Lücke schließen. Wer sich typisieren lassen will, kann das mittlerweile ganz unkompliziert daheim erledigen und ein Typisierungsset online bei der Aktion Knochenmarkspende Bayern bestellen. Das Set wird kostenlos zugesandt. Darin befindet sich ein Stäbchen für den Mundschleimhaut-Wangenabstrich. Wer will, kann mit einem Röhrchen auch zur Blutentnahme den Hausarzt aufsuchen. Der Abstrich kann dann mit einem vorfrankierten Paket an die AKB zurückgeschickt werden. Diese Sets gibt es unter anderem auch zur Abholung in Apotheken in Treuchtlingen und Weißenburg.

Risiko für Spender gering

Wer tatsächlich als Knochenmark-Spender für Alina oder andere Leukämieerkrankte in Frage kommt, geht ein überschaubares Risiko ein, sagt Verena Spitzer von der Aktion Knochenmarkspende Bayern. Der mögliche Spender werde im Vorfeld gründlich untersucht, um Vorerkrankungen und andere Risiken auszuschließen. Eine Stammzellenspende finde heute meist ambulant über die Armvene statt, nur in 20 Prozent der Fälle wählten die Transplanteure eine Knochenmarkentnahme aus dem Beckenkamm. In der Spenderdatei registrieren lassen können sich Personen zwischen 17 und 45 Jahren.

Typisierung trotz Corona in Weißenburg und Roth

Trotz Corona findet am 3. Oktober unter Einhaltung von Hygiene-Auflagen ein Typisierungs-Aktionstag im Weißenburger Sportpark statt. Zwischen 10.00 und 19.00 Uhr können sich Freiwillige in den Gunzenhausenerstr. 45 typisieren lassen. Ein weiterer Termin ist der 14. November in der Rother Grundschule auf der Kupferplatte. Zwischen 11.00 und 17.00 Uhr besteht auch hier die Möglichkeit der Vor-Ort-Typisierung.