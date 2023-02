Spender für Ida gesucht - Typisierungs-Aktion in Höchstädt

Eigentlich war es eine Routineuntersuchung für Ida, am Tag vor ihrem ersten Tag im Kindergarten. Das dreijährige Mädchen wurde mit einem kleinen Nierenfehler geboren, bei einer Nachsorgeuntersuchung wird ihr Blut abgenommen. Doch das Ergebnis des Bluttests verändert das Leben des Mädchens und seiner Familie schlagartig, denn die Ärzte entdecken bei Ida eine Leukämie-Erkrankung.

Eltern sind rund um die Uhr bei Ida im Krankenhaus

"Das zieht einem natürlich den Boden unter den Füßen weg. Niemand hat damit gerechnet, dass mit ihr etwas nicht stimmt", erzählt Idas Tante Lucia Pfeifer. Idas Eltern, Ralph und Elisabeth Wendler, haben alle Hände voll zu tun: Einer ist bei Ida im Krankenhaus in Ulm, der andere bei ihrer zehn Monate alten Schwester Lotte – durchgehend, seit dem 11. Januar.

Erster Block der Chemotherapie überstanden

Aktuell geht es dem kleinen Mädchen den Umständen entsprechend gut. Sie habe den ersten Block der Chemotherapie hinter sich, berichtet Lucia Pfeifer. Zwischenzeitlich habe sie weniger gegessen, wegen der Nebenwirkungen der Chemo. Dank stärkerer Schmerzmittel gehe es ihr aber inzwischen wieder besser, "sie spielt auch wieder". Vielleicht darf Ida Ende Februar für eine Zeit lang nachhause nach Mörslingen.

Stammzellenspende, um gesund zu werden

Das sind die guten Nachrichten. Seit zwei Wochen weiß die Familie aber auch: Ida braucht eine Stammzellenspende. "Die Chemo reicht leider nicht aus. Sie braucht tatsächlich eine Stammzellenspende, um komplett gesund zu werden", erklärt ihre Tante.

Damit geht es Ida wie den meisten Leukämie-Patienten. Behandlungsgrundlage ist laut der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) meistens eine Chemotherapie, teilweise auch kombiniert mit einer Bestrahlung. Für die Mehrzahl der Blutkrebs-Patienten ist eine Stammzelltransplantation aber die einzige Chance auf Heilung.

Spender meistens nicht in der Familie

Doch einen passenden Spender zu finden, ist schwierig. Nur etwa 30 Prozent der Leukämie-Patienten finden laut DKMS einen passenden Spender in der Familie. Auch die dreijährige Ida braucht einen Spender außerhalb der Familie. Am Samstag (11.02.23) zwischen 13 und 17 Uhr gibt es deshalb eine große Typisierungsaktion der DKMS in der Nordschwabenhalle in Höchstädt – für Ida, aber auch für viele andere, die auf einen passenden Spender warten.

Registrierung per Wattestäbchen

Die Voraussetzungen, um Spender zu werden, sind nicht groß: Man muss zwischen 17 und 55 Jahre alt und gesund sein. Für die Registrierung wird nur ein Wattestäbchen an der Wangen-Innenseite entlanggestrichen. Das ist so einfach, dass man es auch allein zuhause machen kann. Wer nicht zur Typisierungs-Aktion kommen kann, kann sich nämlich auch ein Registrierungsset der DKMS online bestellen. Selbst wer registriert ist, ist nicht zur Spende verpflichtet. Sollte man als Spender für einen Leukämie-Patienten infrage kommen, kann man es sich trotzdem noch überlegen

Auch eine Spende an die DKMS hilft

Und auch wer nicht als Spender infrage kommt, kann etwas tun, um Leukämie-Patienten zu unterstützen, meint Idas Tante Lucia Pfeifer: "Indem sie spenden an die DKMS. Und natürlich auch Werbung machen, Leute animieren, sich registrieren zu lassen – das ist alles, was wir für Ida machen können."

Fußball-Freikarten für die ersten 1.000 Typisierten

Viele Leute haben sich schon für Ida engagiert. Ihr Foto mit dem Aufruf zur Typisierungs-Aktion wurde in den sozialen Medien vielfach geteilt. Und auch für die Aktion am Samstag wurde viel vorbereitet: Die Kindergärten der Verwaltungsgemeinschaft Höchstädt haben zum Beispiel kleine Geschenke gebastelt, der Kegelverein Höchstädt hat ein Rahmenprogramm für Kinder auf die Beine gestellt und der SSV Ulm 1846 hat 1.000 Freikarten für die ersten 1.000 Typisierten bereitgestellt. Lucia Pfeifer: "Es tut irgendwie gut zu wissen, dass so viele Menschen mithelfen – aber irgendwie tuts auch weh, dass Idas Gesicht auf den Fotos ist."