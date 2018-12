vor 10 Minuten

Spendensammeln am Sternstundenstand

Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt hat wieder der Sternstundenstand geöffnet. Besucher können sich hier gegen eine Spende Sterne aussuchen. Die Sterne wurden von Kindern und Hobby-Bastlern hergestellt. Der Erlös geht an Kinder in Not.