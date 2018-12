Spendenrekord am Sternstunden-Tag

Der Sternstunden-Tag des Bayerischen Rundfunks hat in diesem Jahr mit 9,28 Millionen Euro nicht nur einen neuen Rekord aufgestellt, sondern das Ergebnis vom vergangenen Jahr um rund 1,5 Millionen Euro übertroffen. Die Spendenbereitschaft der Zuschauer und Zuhörer im Jubiläumsjahr zum 25-jährigen Bestehen der BR-Benefizaktion war überwältigend.

Spenden von früh bis spät

Insgesamt sind in 25 Jahren Sternstunden bisher 248,28 Millionen Euro an Sternstunden gespendet worden. Ehrenamtliche Helfer sowie viele prominente Unterstützer nahmen in München und Nürnberg telefonisch Spenden entgegen, Den ganzen Tag über widmeten sich die Programme des Bayerischen Rundfunks am Freitag Kindern in Not. Hörfunk, Fernsehen und Online über Projekte, die von Sternstunden, der Benefizaktion des BR, unterstützt werden, und riefen zu Spenden auf. Bereits um 9.54 Uhr war die erste Million erreicht. Der Tag fand seinen Abschluss am Abend mit einer glanzvollen Gala live aus der Frankenhalle in Nürnberg mit vielen prominenten Gästen.

Außergewöhnlich positive Bilanz

Ulrich Wilhelm, der Intendant des Bayerischen Rundfunks, zog dieses Fazit:

"Glücklich, dankbar und nicht ohne Stolz blicken wir dieses Jahr auf 25 Jahre Sternstunden zurück. Seit der Gründung im Jahr 1993 hat die Aktion Kindern in rund 3000 Projekten genau da geholfen, wo Hilfe gebraucht wurde, nachhaltig und von Herzen. Täglich leiden weltweit zu viele Kinder Not. Sternstunden-Projekte haben Kindern und Jugendlichen wichtige medizinische Maßnahmen und sinnvolle Therapien ermöglicht, manchmal auch ein neues Zuhause, Fahrzeuge oder Spielgeräte geschenkt – und damit neue Perspektiven. Das Spendenergebnis des heutigen Sternstunden-Tages ist überwältigend und ein wunderbares Zeichen für das große Vertrauen der Menschen in unsere Benefizaktion. Ich danke allen Spenderinnen und Spendern, aber auch den Partnern und Sponsoren für ihre große Treue und Hilfsbereitschaft. Wenn wir gemeinsam Kindern etwas Gutes tun, dann tun wir auch etwas Gutes für unsere gemeinsame Zukunft."

Thomas Jansing, Initiator und Geschäftsführer Sternstunden e.V.: "Allen Spenderinnen und Spendern sind wir vor allem im Namen der vielen Kinder, denen in den letzten 25 Jahren durch Sternstunden konkret geholfen werden konnte, zu Dank verpflichtet. Dem BR ist es durch seine umfangreiche und einfühlsame Berichterstattung auch heute wieder gelungen, die Menschen für ein wichtiges Thema unserer Gesellschaft zu sensibilisieren. Das Rekordergebnis von 9,28 Millionen Euro ist ein beeindruckender Vertrauensbeweis in unsere Arbeit und verpflichtet uns für die Zukunft."