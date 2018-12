Spendenrekord am BR-Sternstundentag

Den gestrigen Tag widmeten sämtliche Programme des Bayerischen Rundfunks Kindern in Not. Seit 1993 gibt es diese Benefizaktion. Die Bilanz kann sich sehen lassen. Mehr als 248 Millionen Euro spendeten Menschen für zahlreiche Projekte, insgesamt rund 3.000. Allein in diesem Jahr gingen 9,28 Millionen Euro an Spenden ein. Das sind 1,5 Millionen Euro mehr als im Vorjahr:

"Täglich leiden weltweit zu viele Kinder Not. Sternstunden-Projekte haben Kindern und Jugendlichen wichtige medizinische Maßnahmen und sinnvolle Therapien ermöglicht, manchmal auch ein neues Zuhause, Fahrzeuge oder Spielgeräte geschenkt – und damit neue Perspektiven. Ich danke allen Spenderinnen und Spendern, aber auch den Partnern und Sponsoren für ihre große Treue und Hilfsbereitschaft." Intendant des Bayerischen Rundfunks Ulrich Wilhelm

Das Spendenergebnis des Sternstunden-Tages bezeichnet Wilhelm als ein wunderbares Zeichen für das große Vertrauen der Menschen in die Benefizaktion.

Spenden den ganzen Tag über

Am großen Sternstunden-Tag berichteten Hörfunk, Fernsehen und Online über Projekte, die von Sternstunden, der Benefizaktion des BR, unterstützt werden, und riefen zu Spenden auf. Bereits kurz vor zehn Uhr die erste Million erreicht. So spendete die Gemeinde Treuchtlingen im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen 5.000 Euro.

Die Spende ist ein Teil des Erlöses aus den Einnahmen vom "Bayern 3 Dorffest" in in diesem Jahr. Das Dorffest habe ihnen gezeigt, wie viel man bewegen könne, wenn man zusammenhalte. Genau diesen Gedanken wolle man an Menschen weitergeben, die auf Hilfe angewiesen seien, erklärte der Bürgermeister von Treuchtlingen Werner Braun. Dies ist nur ein Beispiel von vielen. Der Tag fand seinen Abschluss am Abend mit einer großen Gala in der Frankenhalle in Nürnberg mit vielen prominenten Gästen.

Konkrete Hilfe statt nur Berichterstattung

Die Idee zur Aktion hatte der frühere BR-Journalist Thomas Jansing während des Bürgerkriegs im ehemaligen Jugoslawien. Die Berichterstattung habe ihm nicht gereicht, sagt Jansing, der heute Geschäftsführer des Vereins ist.

"Das Rekordergebnis von 9,28 Millionen Euro ist ein beeindruckender Vertrauensbeweis in unsere Arbeit und verpflichtet uns für die Zukunft." Sternstundeninitiator Thomas Jansing

Ehrenamtliche Helfer sowie viele prominente Unterstützer haben in München und Nürnberg telefonisch Spenden entgegengenommen. Insgesamt waren um die 1.600 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer für den Sternstunden-Tag in diesem Jahr im Einsatz.