Spendenaktion soll Ex-Generalkonservator vor Ruin retten

Viele Juristen sprechen von einem nie dagewesenen Fall. Nun folgt eine ungewöhnliche Spendenaktion mit Anzeigen in zwei großen Tageszeitungen: Der ehemalige bayerische Kultusminister Hans Maier (CSU), Weggefährten, Historiker und Denkmalschützer sammeln Geld für Bayerns ehemaligen obersten Denkmalpfleger Egon Greipl. Denn der steht - wie er selbst sagt - vor dem finanziellen Ruin. Bis zum Ende des Jahres soll er dem Freistaat knapp eine halbe Million Euro zahlen. Eine laut Greipl "horrende Summe". Aus seinem Umfeld heißt es, der 74-Jährige könne das Geld nicht aufbringen.

Landesamt für Finanzen lässt Schulden nach

Dabei sind die zu zahlenden 450.000 Euro schon ein Entgegenkommen des bayerischen Landesamts für Finanzen. Im Moment laufen Verhandlungen. Das Ziel: eine "einvernehmliche Lösung" zu finden, teilt das Landesamt mit. Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst darüber berichtet.

Ursprünglich hätte Egon Greipl Schadenersatz von 900.000 Euro zahlen sollen. Dazu hatte ihn das Verwaltungsgericht Regensburg 2019 wegen Verletzung von Dienstpflichten verurteilt.

Einmaliger Fall in Bayern

Doch wie konnte es so weit kommen, dass der Freistaat einen seiner Spitzenbeamten in dessen Ruhestand verklagt? Die Antwort liegt in den 2000er-Jahren. Greipl, damals Generalkonservator, hatte ein großes Projekt zu verantworten: Die Liste der mehr als 150.000 Denkmäler in Bayern musste überprüft, aktualisiert und digitalisiert werden. Egon Greipl beschäftigte dafür externe Fachkräfte und stellte sogenannte Werkverträge aus. Das sind Projekt-Verträge für Freiberufler, durch die der Freistaat als Arbeitgeber keine Sozialversicherungsabgaben zahlen musste. Zumindest vorerst.

Denn ein Mitarbeiter, dem mehrere Werkverträge hintereinander ausgestellt worden waren, fand, das entspräche einem unbefristeten Arbeitsverhältnis. Er klagte bis zum Bundesarbeitsgericht und bekam im Mai 2010 recht. Trotzdem stellte Egon Greipl danach für weitere drei Jahre 91 Werkverträge aus. Der Freistaat Bayern musste also 91 Mal rückwirkend Sozialabgaben nachzahlen - in Höhe von 730.000 Euro. Genau diese Summe erstritt sich der Freistaat vor Gericht zurück. Zählt man die im Urteil festgeschriebenen Zinsen dazu, kommt man auf rund 900.000 Euro, die Greipl dem Freistaat schuldet.

Gesundheitliche Probleme

Egon Greipl hat das Urteil sichtlich stark mitgenommen. In seinem Wohnort Passau ist er nicht mehr so oft zu sehen wie noch vor einigen Jahren. Er hat Probleme zu laufen und nach einem Schlaganfall auch zu sprechen, berichten Freunde. Greipl selbst schreibt auf BR-Anfrage, "ein für die Allgemeinheit wertvolles Projekt realisiert zu haben und dafür zehn Jahre mit Prozessen überzogen, gesundheitlich und wirtschaftlich ruiniert worden zu sein."

Petition schon gescheitert

Vielleicht kämpfen seine Freunde auch deshalb so eisern um sein Ansehen, weil er es selbst nicht mehr kann. Zwei von ihnen sind Hans Maier, Kultusminister in Bayern von 1970 bis 1987, und Achim Hubel, Regensburger Kunsthistoriker und emeritierter Professor für Denkmalpflege. Hubel hatte schon mit einer Petition versucht, Greipl zu unterstützen. Sie scheiterte jedoch im Petitionsausschuss.

Warum er sich so für Greipl einsetzt? "Man kann jedes Denkmal in Bayern im Netz finden. Kein anderes Bundesland verfügt über so eine Übersicht", lobt Hubel Greipls Arbeit. Er und Maier kritisieren die Politik der CSU-Ministerpräsidenten Edmund Stoiber und Horst Seehofer, die in der Denkmalpflege massiv Stellen gestrichen hatten. Die beiden stellen die Frage: Wie hätte Greipl das Digitalisierungs-Projekt ohne ausreichend Personal anders umsetzen sollen? "Es blieb ihm, wenn er das Gesetz ernstnehmen wollte, gar kein anderer Weg, als junge Mitarbeiter im Rahmen von Werkverträgen zu beschäftigen", findet Maier.

Trost durch Unterstützung

Wie lange die Verhandlungen zwischen Greipl-Vertretern und Freistaat noch dauern, ist unklar. Für Greipl ist die Summe von 450.000 Euro noch nicht hinnehmbar. Was ihn aber tröstet: "Dass es rechtschaffene Persönlichkeiten aus der Wissenschaft und aus der Politik gibt, die den Mund aufmachen."