Spendenaktion: Pfarrer in Kempten lässt sich in Geld aufwiegen

Der Pfarrsaal der Gemeinde St. Magnus in Lenzfried in Kempten muss renoviert werden. Finanziert werden soll das auch durch Spenden. In der Gemeinde läuft deshalb gerade eine Wette. Das Gewicht des Pfarrers in Münzen aufzuwiegen, das schaffen die Gemeindemitglieder und andere Spender nicht, da ist sich Pfarrer Aleksander Gajewski sicher.

Eine Milchkanne mitten in der Kirche

So zumindest lautet seine Wette. Beim Pfarrfest im Juli wurde die geschlossen. An diesem Sonntag wird nun geschaut, ob die Milchkanne, die dafür in der Kirche platziert wurde gut gefüllt ist. Und vor allem, ob die Münzen so viel wie der Pfarrer wiegen, nämlich 95,1 Kilo.

Schafft es die Gemeinde, den Pfarrer in Münzen aufzuwiegen?

Je nachdem, wie viele und welche Münzen eingeworfen werden, könnten so einige tausend Euro an Spendengeldern zusammenkommen. Pfarrer Aleksander Gajewski jedenfalls wird dafür sein ganzes Gewicht in die Waagschale werfen.