Nach Messerangriff: Würzburgs Spendensammler kontern AfD-Vorwurf

Der Verein "Würzburg zeigt Herz" wehrt sich gegen einen Facebook-Post des AfD-Kreisverbands Würzburg. In dem Post wirft die AfD dem Verein vor, die Spenden, die "Würzburg zeigt Herz" aktuell sammelt, gingen nicht zu 100 Prozent an die Opfer und Hinterbliebenen des Würzburger Messerangriffs.

"Würzburg zeigt Herz" zeigt sich geschockt über die Vorwürfe

"Wenn Sie 'Würzburg zeigt Herz' Geld für die Opfer des Messerattentates überweisen, bekommen das nicht die Opfer", schreibt die AfD in ihrem Post und bezieht sich dabei auf Telefonate mit Vorstandsmitgliedern des Vereins. "Das sind Unwahrheiten", sagt Judith Jörg, die dritte Bürgermeisterin in Würzburg (CSU) und stellvertretende Vorsitzende des Vereins, dem Bayerischen Rundfunk. "Ich bin geschockt, dass ein ehrenamtliches positives Engagement so durch den Schmutz gezogen wird."

Der Facebook-Post des AfD-Kreisverbands Würzburg habe bereits dazu geführt, dass erste Spender ihr Geld vom Verein zurückfordern. "Die verunglimpfen uns, die drehen uns das Wort im Mund herum", sagt Jörg. Bisher hat der Verein etwa 1.300 Einzelspenden erhalten. Insgesamt ergeben die Spenden einen sechsstelligen Betrag. "Wir haben nicht damit gerechnet, dass die Resonanz so riesig ist", sagt Jörg. Von den Spenden soll zum Beispiel eine Traumatherapie für die Opfer und Hinterbliebenen des Würzburger Messerangriffs bezahlt werden. Das sei jedoch nur ein Beitrag von vielen. "Es bleibt viel Geld übrig, das direkt an die Opfer geht", so Jörg.

Verein: Spenden werden zu 100 Prozent weitergereicht

Da alle Vereinsmitglieder ehrenamtlich für "Würzburg zeigt Herz" tätig sind, können die Spenden laut Jörg zu 100 Prozent weitergereicht werden. Noch seien die Spendengelder für die Opfer des Messerangriffs zwar nicht aufgeteilt worden. Das liege laut Jörg aber daran, dass die Hinterbliebenen noch ein wenig Zeit brauchen, um auf den Verein zuzugehen. Der Verein selbst dürfe nicht von sich aus an die Opfer herantreten. Die Polizei habe die Opfer jedoch darüber informiert, dass es den Verein gibt.

Für elfjähriges Mädchen wird derzeit ein Konto eröffnet

Für ein elfjähriges Mädchen sammelt der Verein zweckgebundene Spenden. Das Mädchen wurde bei dem Messerangriff verletzt, seine alleinerziehende Mutter ist vom Angreifer getötet worden. Das Jugendamt des Landratsamts Würzburg hat die Vormundschaft für das Mädchen übernommen. Nach Angaben des Vereins wird derzeit ein Konto für die 11-Jährige eröffnet. Aktuell werde rechtlich abgeklärt, wie das Geld das Kind am besten erreicht.

Bei dem Messerangriff in einem Kaufhaus und auf dem Barbarossaplatz in Würzburg am 25. Juni 2021 sind drei Frauen getötet und mehrere Menschen schwer verletzt worden.