Spendenaktion für Schweinfurter Künstler in Not

Künstler in Not können sich beim KulturPackt melden

Die Spendenaktion in Schweinfurt läuft noch bis zum 15. Mai. Freiberufliche Kulturschaffende, die Unterstützung brauchen, können sich bis dahin bei dem Verein melden. Alle eingegangenen Spenden werden so bald wie möglich an die Bedürftigen ausgeschüttet. Falls die Spendenaktion erfolgreich ist und der Bedarf weiterhin gegeben, könne ein zweiter Aufruf folgen, so der KulturPackt in einer Pressemitteilung.

