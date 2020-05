Spendenaktion für Künstler in Not erbrachte 17.000 Euro.

Den Künstlern und Musikern fallen wegen der Beschränkungen nicht nur sämtliche Auftritte und Ausstellungen weg, so Kulturpackt-Geschäftsführer Gerald Günther. Auch Kurse, Workshops und Seminare könnten nicht abgehalten werden. Viele Künstler, die von ihrer Arbeit leben müssen, haben aktuell keinerlei Einnahmen und auch Hilfsprogramme des Landes Bayern helfen nicht in jedem Fall und laufen erst jetzt langsam an, so Günther. Eine wirkliche Verbesserung sei noch nicht in Sicht, solange keine Veranstaltungen durchgeführt werden dürfen.

Große Resonanz auf Spendenaufruf

Deshalb hatte der Kulturpackt ein Sonderkonto eingerichtet und zum Spenden aufgerufen. Die Resonanz sei überwältigend gewesen. Es gab über 100 Spender. Manche haben fünf oder zehn Euro gegeben, viele zwischen 50 und 100 Euro, aber es gab auch einige Spenden von 500 bis 1.000 Euro. Einige freischaffende Künstler aus verschiedenen Sparten – Musiker, Theatermacher, Literaten, bildende Künstler – haben sich beim Verein Kulturpackt gemeldet und auf ihre Notlage hingewiesen. An sie werden die Spenden jetzt zu 100 Prozent weitergegeben.

