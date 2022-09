Spendenaktion erfolgreich: Familienvater hat Augen-OP gebucht

Die Krankheit ist tückisch und unberechenbar. Bei Tobias Köppe aus Herzogenaurach sterben Sehzellen schubweise ab. Retinitis Pigmentosa heißt dieser Gendefekt. "Ich sehe wie im Tunnelblick, ich muss mich immer drehen, um zum Beispiel meine Kinder zu fokussieren", berichtet er. Seine beiden Söhne sind auch der Grund, warum er um sein Augenlicht kämpft. Seine größte Angst sei, dass er blind werde "und ich meine Kinder nicht mehr aufwachsen sehe", so Tobias Köppe. Fünf Jahre alt sind die Zwillinge gerade.

Operation in Kuba ist letzte Hoffnung

Im Mai hat er in den sozialen Medien eine Spendenaktion gestartet. Denn die Operation in Kuba ist umstritten, auch bei Fachverbänden, die Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht. Doch Tobias Köppe hofft auf diese spezielle Behandlung. "Ich habe nichts zu verlieren. Ohne OP werde ich auf alle Fälle blind." Wann das genau sein wird, kann keiner vorhersagen, denn die Krankheit verläuft in unregelmäßigen Schüben.

Auch BR berichtet – große Spenden kommen

Mehrere Medien wurden auf den Herzogenauracher aufmerksam. Auch BR24 berichtete über das Schicksal des 33-jährigen. Das scheint gewirkt zu haben. In den vergangenen Tagen gingen noch einmal mehrere Spenden ein. Sogar größere Summen – erst 3.000, dann 5.000 Euro. "Ich bin total überwältigt, dass mir Menschen, die ich gar nicht persönlich kenne, solch ein Geschenk machen", schwärmt der Familienvater.