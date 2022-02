Spenden und Bürokratie: Das Dilemma mit Luftfiltern in Schulen

Im vergangenen Sommer hat der Staat ein großes Zuschuss-Programm für Luftfilter Systeme gestartet. Etwa ein halbes Jahr später behauptet der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler), es stünden in 70 Prozent der Klassenzimmer Luftfilter. Abgesehen davon, ob das tatsächlich der Fall ist, zeigen zumindest zwei Fälle in Stadt und Landkreis Hof: Die Anschaffung von Luftfiltern kann mitunter eine ganz schön komplizierte Angelegenheit sein.

Grundschule in Feilitzsch: Spendensammeln für die Luftfilter

In der 4. Klasse der Grund- und Mittelschule Bayerisches Vogtland in Feilitzsch steht hinten im Klassenzimmer seit Kurzem ein großer Kasten, ein Luftfiltergerät. Es sei ein steiniger Weg gewesen, die insgesamt 15 Geräte für die Schule herzubekommen, erzählt der frühere Elternbeiratsvorsitzende Hergen Van Varel. "Eine Elterninitiative musste Spenden sammeln und hat letztlich einen Betrag von insgesamt 37.000 Euro eingeholt. Dadurch konnten wir diese Geräte kaufen."

Denn der Zweckverband, der die Schule trägt – bestehend aus den umliegenden Gemeinden – hatte beschlossen auf den Kauf von Luftfiltern zu verzichten. CO2-Ampeln und regelmäßig Fenster öffnen sollten reichen, so Francisco Hernandez Jimenez. Der Erste Bürgermeister von Feilitzsch verwies in dem Zusammenhang darauf, dass im Frühjahr der Spatenstich für den Ausbau der Schule erfolgen solle. Dann gebe es fest eingebaute Lüftungen, die effizienter sind als mobile Anlagen. Und für die gebe es dann keine Verwendung mehr.

Stadt Hof muss sich mit Ausschreibung herumschlagen

Ein paar Kilometer weiter, in Hof, ist die Sache mit den Luftfiltern für die Schulen ganz anders gelaufen – aber nicht weniger kompliziert. Ein wesentlicher Unterschied: Weil hier kein Förderverein die Geräte kauft, sondern die Stadt, muss das Ganze per Ausschreibung laufen. Was sehr langwierig ist, berichtet Oberbürgermeisterin Eva Döhla: "Schon alleine die Vorbereitung der Ausschreibung kostet Geld, Nerven und Kräfte. Es sind sehr viele Leute aus den unterschiedlichsten Bereichen damit beschäftigt, alles zu managen und auf immer wieder neue Ärgernisse zu reagieren."

Techniker finden Mängel bei Filtern

Auf die erste Ausschreibung hin hat sich niemand gemeldet. Die zweite hat eine Schweizer Firma gewonnen, die eigentlich kurz vor Weihnachten liefern wollte. Jetzt ist es Januar, eine erste Teillieferung ist angekommen – aber die städtischen Techniker haben an den Filtern Mängel gefunden. Die muss sich jetzt erst einmal ein Gutachter anschauen. Womöglich sind der Winter und die Omikron-Welle vorbei, bis alles geklärt ist.

"Dieses Geld – ein städtischer Eigenanteil in einer ordentlichen sechsstelligen Höhe – das hätten wir gerne anders in die Schulen investiert. Aber die Lage war im Sommer eben so, dass wir gesagt haben: Wir gehen auf Nummer sicher, wir machen alles, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten, damit die Schulen nicht geschlossen werden und nicht alle in Quarantäne geschickt werden müssen." Eva Döhla, Oberbürgermeisterin der Stadt Hof

In der neuesten Quarantäne-Regelung der bayerischen Staatsregierung für die Schulen spielt die Frage, ob in einem Klassenzimmer Luftfilter installiert sind, allerdings keine Rolle mehr.