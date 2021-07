"Spenden-Stein" für Mainfränkische Werkstätten in Neuendorf

Die Mainfränkischen Werkstätten haben eine Spendenaktion gestartet, um die neue Werkstatt für Menschen mit Behinderung in Neuendorf ein Stück weit zu finanzieren. Der derzeit entstehende Neubau befindet sich im Neuendorfer Ortsteil Nantenbach. Bei der Aktion "SPENDEN-STEIN" ist es möglich, ein oder auch mehrere symbolische Spenden-Steine für jeweils 50 Euro zu erwerben.

Bezug der neuen Werkstatt in Nantenbach bis Herbst 2022

Mit den Spendengeldern sollen die Gemeinschaftsräume der Werkstatt und Tagesförderstätte finanziert werden. Der Bauzeitenplan sieht aktuell einen Bezug der Werkstatt im Spätherbst 2022 vor. Mitte August 2021 sollten die Rohbauarbeiten abgeschlossen sein und mit den Trockenbauarbeiten begonnen werden.

12 Millionen Euro soll der Komplex mit Werk- und Tagesförderstätte sowie Außengelände kosten. Fünf Millionen davon müssen die Werkstätten selbst aufbringen. Um das zu schaffen, ist die Spenden-Aktion nötig.

120 neue Werkstattarbeitsplätze für Mitarbeiter mit Behinderung

Geplant sind 120 Werkstattarbeitsplätze für Mitarbeiter mit Behinderung, 18 Plätze in der Tagesförderstätte für Menschen mit schwerer Behinderung und 50 Arbeitsplätze für die Betreuung, Bildung und Qualifikation sowie Verwaltung.

Die Werkstattarbeitsplätze gibt es in den verschiedensten Arbeitsbereichen: von der Metall- und Holzbearbeitung über Systemmontage und Verpackung bis hin zur EDV oder Verwaltung. Die Tagesförderstättenplätze ist für Personen gedacht, die aufgrund der Schwere ihrer Behinderung nicht in einer Werkstatt arbeiten können.

Neubau ersetzt Werkstatt in Gemünden

Die Nantenbacher Einrichtung wird die bestehende Werkstatt in Gemünden ersetzen. Die Mainfränkischen Werkstätten werden auch zukünftig die Betriebsstätte in Wernfeld als Bildungszentrum und die Werkstatt in Marktheidenfeld weiter betreiben.