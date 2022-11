Spenden für Frühchen: Frauenmilchbank in Regensburg eröffnet

An der Regensburger Kinderklinik St. Hedwig gibt es ab sofort eine Frauenmilchbank. Sie wurde am Freitagvormittag offiziell eröffnet. Gesunde Mütter, die in der Klinik gerade ein Frühchen auf die Welt gebracht haben, können hier überschüssige Muttermilch spenden. Damit können dann wiederum Frühchen oder kranke Neugeborene ernährt werden, deren Mütter keine oder nicht genügend eigene Milch haben.

Mütter helfen Müttern

"Die beste Milch für jedes Kind ist die der eigenen Mutter", sagt Professor Sven Wellmann, Chefarzt an der Klinik St. Hedwig. Es gebe aber extrem frühgeborene Kinder, wo die Mütter am Anfang nicht ausreichend Milch hätten oder gar keine Milch produzieren könnten, weil sie zum Beispiel selbst schwer krank seien. "Und da ist dann die zweitbeste Milch die einer Spenderin, also einer Mutter, die auch ein Frühgeborenes hat", so Wellmann. Etwa bei der Hälfte aller extrem Frühgeborenen, die in der Klinik zur Welt kämen, habe die Mutter am Anfang Schwierigkeiten, genügend Milch zu bilden.

So funktioniert eine Spende

Für eine Spende pumpen die Frauen nach verschiedenen Tests Milch in der Klinik ab. Anschließend wird sie untersucht. Sollte sich die Milch eignen, wird sie erhitzt und danach eingefroren, um sie haltbar zu machen. In einer eigenen Küche wird die Milch dann bei Bedarf aufgetaut und für das Empfänger-Baby vorbereitet. Der Aufbau der Frauenmilchbank kostete etwa 100.000 Euro. Sie wurde in erster Linie durch Stiftungsgelder finanziert.

Vierte Klinik in Bayern mit einer Frauenmilchbank

Die Klinik St. Hedwig ist unter anderem auf die Betreuung während Risikoschwangerschaften sowie die Versorgung von Frühgeborenen und kranken Neugeborenen spezialisiert. Im vergangenen Jahr kamen hier nach Angaben der Verantwortlichen knapp 4.000 Kinder zur Welt - etwa 500 davon waren Frühgeburten. Es ist die vierte Klinik in Bayern mit einer Frauenmilchbank – weitere gibt es in Passau, München und Augsburg.