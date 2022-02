Spenden für die Ukraine: Hier wird in Schwaben gesammelt

In Augsburg ist es der Ukrainische Verein, der mit Unterstützung der Stadt zu Spenden aufruft. Viele weitere Städte, Organisationen und Initiativen in Schwaben sammeln für Menschen, die jetzt unter dem Krieg in der Ukraine leiden.

Lebenshilfe Ostallgäu unterstützt Einrichtungen in der Ukraine

Memmingen etwa ruft zu Spenden für seine ukrainische Partnerstadt Tschernihiw auf und hat dafür ein Konto eingerichtet. Um Spenden bittet auch die Lebenshilfe Ostallgäu. Erst im vergangenen Sommer hatte die Lebenshilfe, die sich vor allem um die Inklusion behinderter Menschen kümmert, eine Kooperation mit zwei Einrichtungen in der Ukraine vertieft. Um diese weiter unterstützen zu können, nimmt die Lebenshilfe Sachspenden wie Lebensmittel, Hygieneartikel und medizinische Güter entgegen.

Humedica konzentriert sich auf größere Spenden

Die Hilfsorganisation Humedica bittet in erster Linie Firmen um Geld- und Sachspenden. Humedica konzentriert sich derzeit auf größere Spenden, um schneller helfen zu können. Vor allem medizinische Güter wie Verbandsmaterial und Spritzen sucht die Hilfsorganisation, aber auch Decken, Schlafsäcke und Feldbetten. Zwei Laster voller Hilfsgüter sollen demnächst Richtung Polen und Rumänien aufbrechen, sagte ein humedica-Sprecher am Vormittag.

Privatleute sammeln in Garagen in Eppisburg

Aus dem Landkreis Dillingen kommt Unterstützung für den Ukrainischen Verein Augsburg. In den Garagen von Bettina Kruse und ihrer ukrainischen Schwiegertochter Marina Sidak im Riedweg in Eppisburg können noch bis Ende der Woche täglich von 10 bis 20 Uhr Spenden abgegeben werden, die dann über den Augsburger Verein in Richtung Ukraine weitergeleitet werden sollen.

BRK sammelt bereits für erwartete Flüchtlinge

Im Landkreis Dillingen stellt man sich außerdem bereits auf ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine ein. Benötigt würden Kleidung, Spielsachen, Plüschtiere, Malstifte und Blöcke, heißt es von Seiten des Landratsamts. Abgegeben werden können Spenden beim BRK-Kreisverband in der Otto-Brenner-Straße 3 in Dillingen.

Gastronom mit gut 2.500 Essen auf dem Weg

Aus Spenden und günstig zur Verfügung gestellten Zutaten hat ein Gastronom aus Bodholz im Landkreis Lindau nach eigenen Angaben Essen für etwa 2.500 Menschen vorbereitet. Das Wochenende über hätten er und das ganze Team gekocht, heißt es auf der Homepage des Gasthauses: unter anderem 350 Kilogramm Gulasch, 200 Liter Gemüsesuppe und 1.000 Semmelknödel. Mit einem Transporter will der Gastronom das Essen heute an die ukrainische Grenze in Ungarn bringen.