Spenden für den Hofer Zoo - Oberbürgermeisterin an der Kasse

Die Hofer Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD) hat am Mittwochabend als Kassiererin in einem Hofer Supermarkt gearbeitet. Den Umsatz von rund 320 Euro während Döhlas zwanzigminütiger Schicht hat der Discounter Lidl auf 1.000 Euro aufgerundet. Diese Spende geht direkt an den Hofer Zoo, der das Geld dringend für Heizung und Futter benötigt, so Oberbürgermeisterin Döhla.

55.000 Euro zusätzliche Kosten im Hofer Zoo

David Pruß, der Leiter von Oberfrankens einzigem Zoo, rechnet in den nächsten Monaten wegen der Preissteigerungen mit zusätzlichen Ausgaben von rund 55.000 Euro, da sei jede Unterstützung willkommen.

Der Discounter Lidl hatte den Arbeitseinsatz für die Spendenaktion aus Anlass der abgeschlossenen Umbauarbeiten in der Filiale in einem Hofer Wohngebiet angeregt. "Ich probiere immer gerne mal was Neues aus und das war eine schöne Erfahrung", so Döhla nach ihrem kurzen Einsatz an der Supermarkt-Kasse.

Oberbürgermeisterin bekommt Einweisung an der Kasse

Von Karolina Müller, der stellvertretenden Filialleiterin, bekam Döhla eine Einweisung und bei Fragen auch Unterstützung. Die Kommunalpolitikerin zeigte Respekt für den Arbeitsalltag an der Supermarkt-Kasse: "Es ist kurzweilig, aber man muss sich auch konzentrieren. Da ist mal ein Artikel mit Rabatt-Aufkleber dabei, manche Artikel müssen gewogen werden, manche werden nach Stückzahl abgerechnet. Ich kann mir schon vorstellen, dass man schnell unter Druck gerät, wenn die Warteschlange länger wird, man will ja alle eigentlich schnell bedienen."

900 Tiere leben im Hofer Zoo

Am Rande des Hofer Bürgerparks Theresienstein liegt seit fast 70 Jahren der einzige Zoo Oberfrankens, hier leben rund 900 Tiere von rund 100 Arten – von Kängurus und Affen über verschiedenstes Sittiche und Fische bis hin zu Stabheuschrecke, einer alten Spornschildkröte oder vom Aussterben bedrohten Kronenkranichen.