Spekulationen um Zugunglück: Fehlplanung in Burgrain?

Burgrain-Analyse: Ob sie richtig liegt, ist nicht klar

Ob sie mit ihrer Analyse recht haben, wissen die Macher nicht. Das betonten die Bahn-Experten bei der Veranstaltung immer wieder. "Wir sagen nur, dass es so gewesen sein könnte", so Dieter Doege. "Wir wissen nicht genau, was die Entgleisungsursache war." Auch der bayerische GDL-Sprecher Böhm betonte: "Wir sprechen im Konjunktiv. Wir wollen zeigen, dass planerisches Versagen der Grund sein könnte."

Die Annahmen in der Analyse sind nur schwer beweisbar oder widerlegbar. Klar ist, dass die Regierung von Oberbayern im April 1994 mit einem Planfeststellungsbeschluss das Straßenbauprojekt möglich machte. Für Planung und Bau war die Autobahndirektion Südbayern zuständig. Die Bahn war während Planung und Bau beteiligt; das bestätigt das Staatliche Bauamt Weilheim.

DB Netz äußert sich nicht

Wegen der Verlegung des Katzenbachs war auch das Wasserwirtschaftsamt Weilheim beteiligt. Der Hochwasserschutz sei berücksichtigt worden, so das Amt. "In den uns vorliegenden Planunterlagen wurde eine Hochwasserlinie (Hochwasserstand) sowie eine Ufersicherung eingezeichnet", heißt es in einem Schreiben an den BR.

Die DB Netz AG, die für die Schienen-Infrastruktur der Bahn zuständig ist, äußert sich nicht - weder zu dem Straßenbauprojekt in den 1990er-Jahren noch zu den Vermutungen, die Dieter Doege und seine Mitstreiter in ihrer Analyse anstellen. Man verweise "auf die immer noch laufenden Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Unfall in Garmisch", so eine Sprecherin in einem Schreiben.

Gewerkschafter: "Nicht Einzelne zum Bauernopfer machen"

Die genaue Ursache für das Zugunglück ermitteln derzeit noch die Staatsanwaltschaft und die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung. Doch der bayerische GDL-Vorsitzende Uwe Böhm befürchtet, dass am Ende nur ein "Bauernopfer" verantwortlich gemacht werde. Dabei müsse man "auf das ganze System Bahn" schauen, so der Gewerkschafter: "Wir wollen, dass die Infrastruktur gestärkt wird." Dafür brauche es eine Gesellschaft in öffentlicher Hand. "Und die sollte keine Gewinne abwerfen müssen." Denn über das marode Schienennetz beklagen sich inzwischen viele: Lokführer, Bahngesellschaften und nicht zuletzt die Fahrgäste.