Spektakulärer Unfall: Müllwagen schiebt Auto in Hausmauer

Ein rund 23 Tonnen schwerer Müllwagen ist am Freitagnachmittag in Bad Kötzting im Landkreis Cham einen Berg hinuntergerollt und mit einem Auto in eine Hausmauer gekracht. Diese wurde dabei auf vier Quadratmetern durchbrochen. Das teilte die Polizei am Samstag mit.

Fahrer versuchte, Müllwagen zu stoppen

Wegen eines technischen Defekts waren der 61-jährige Fahrer und sein Beifahrer aus dem Müllauto ausgestiegen. Als sie die Batterie überprüften, machte sich der Laster aus bislang unbekannten Gründen selbstständig. Der Fahrer soll noch vergeblich versucht haben, in das Führerhaus aufzuspringen, um den Lkw anzuhalten. Dabei erlitt er leichte Schürfwunden.

Bewohner befanden sich nicht im Haus

Nach rund 100 Metern Fahrt bergab, prallte der Müllwagen auf ein geparktes, unbesetztes Auto und schob es in die Mauer eines Hauses. Darin befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls niemand. Der Sachschaden wird auf rund 125.000 Euro geschätzt.