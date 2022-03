Spektakulärer Unfall mit Geländewagen in Nürnberg

Bei einem spektakulären Verkehrsunfall im Nürnberger Norden ist am Dienstagmorgen der Fahrer eines Geländewagens glücklicherweise nur leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war der 48-Jährige in der Erlanger Straße stadtauswärts unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam.

Geländewagen überschlug sich

Sein Wagen kollidierte mit dem Geländer einer Straßenbahnhaltestelle, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 54-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Während der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Straße in Richtung Erlangen komplett gesperrt. In dieser Zeit konnten auch keine Straßenbahnen an der Haltestelle anhalten.

Rekonstruktion des Unfalls dauert an

Der entstandene Sachschaden sowie der Unfallhergang stehen noch nicht fest und werden derzeit von der Verkehrspolizei Nürnberg ermittelt. Der Geländewagen ist nicht mehr fahrbereit gewesen und musste abgeschleppt werden.