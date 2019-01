18.01.2019, 18:50 Uhr

Fahrer kommt mit leichten Verletzungen davon

Spektakulärer Unfall am Autobahnkreuz Nürnberg: Ein Mann wollte von der A3 auf die A9 in Richtung Berlin fahren. Am Zubringer verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Auto und landete in einem nahegelegenen Wald.