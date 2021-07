Spektakulärer Sonnenuntergang: Der Himmel über Franken brennt

So intensiv wie am Dienstagabend ist der Sonnenuntergang über Franken selten. Vielerorts fotografierten die Menschen den Himmel. Whatsapp-Gruppen waren voller roter Wolken, zahlreiche Leser schickten ihre besten Aufnahmen dem BR. Auch der Meteorologe Christoph Thomas war beeindruckt: "Was mir meine Tochter da auf dem Handy gezeigt hat, war schon etwas ganz Besonderes."

Zwei Wetterphänomene treffen aufeinander

Thomas ist Professor für Mikrometeorologie an der Universität Bayreuth. Seiner Meinung nach hatte das Spektakel am Abendhimmel mit dem glücklichen Zusammenspiel von gleich zwei Wetter-Phänomenen zu tun.

Zum einen hätten teils starke Niederschläge über Franken am Tag die Luft gereinigt. Vielerorts sei deshalb am Abend auch noch ein Regenbogen zu sehen gewesen. Partikel von Abgasen in der Luft habe es da kaum noch gegeben. Das Sonnenlicht konnte perfekt in seine einzelnen Farben aufgespalten werden.