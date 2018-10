Spektakulärer Prozess um Hammelburger Banker-Quartett

In dem Prozess vor dem Landgericht Würzburg geht es um banden- und gewerbsmäßigen Betrug in 74 Fällen und leichten Betrug in 14 Fällen. Die Angeklagten waren umringt von einer Schar von Anwälten. Zum Anwaltsteam zählten neben renommierten Strafverteidigern aus Würzburg auch Hanns Feigen, ein Staranwalt aus Frankfurt, der schon Mandanten wie Post-Chef Klaus Zumwinkel oder Bayernboss Uli Hoeneß vertreten hat.

Durch Panikmache Anteile erschwindelt

Den Angeklagten wird vorgeworfen, die Anteilseigner der Kommanditgesellschaft über den wahren Wert ihrer Papiere getäuscht und vom Verkauf zu einem Bruchteil des eigentlichen Wertes überzeugt zu haben. Sie sollen den Geschädigten vorgeschwindelt haben, es drohe wegen der schwierigen Lage im Gesundheitssektor ein immenser Verlust. Behilflich sollen ihnen dabei die Ehefrauen der beiden Hauptangeklagten gewesen sein. Die Frauen hätten laut Staatsanwaltschaft als weibliche "Strohmänner" fungiert, damit die Angeklagten nicht offen in Erscheinung treten mussten. Auf diese Weise hätten sie mehr als die Hälfte der Anteile erwerben und die Kommanditgesellschaft in eine Aktiengesellschaft umwandeln können.

Keine Verluste, nur Gewinne

Einer der beiden Hauptangeklagten wurde gleich zum Vorstand ernannt. Damit hätten die Bankiers dauerhaft eine Menge Geld verdient, so die Staatsanwaltschaft weiter. Die Klinik habe in der Folgezeit keine Verluste erwirtschaftet, wie viele andere Krankenhäuser, sondern Gewinne. Die Bank hatte sich gleich, nachdem ihr Vorstand festgenommen wurde, mit einer Presseerklärung von den Angeklagten distanziert. Die Anteile hätten die vier Männer privat erworben. Laut Staatsanwaltschaft sollen sie aber Briefe im Namen der Bank geschrieben haben und hätten somit das Vertrauen in das Finanzinstitut ausgenutzt.

Hauptangeklagter sitzt in Untersuchungshaft

Dem Prozess sind umfangreiche Ermittlungen vorausgegangen, die schon Anfang 2016 begonnen haben. Im Mai 2017 wurden insgesamt 13 Objekte durchsucht, unter anderem die Räume der Privatbank in Hammelburg und der Klinik-Gesellschaft in Bad Bocklet. Im März dieses Jahres kam dann der Hauptanklagte in Untersuchungshaft und wurde erst kurz vor Prozessbeginn auf freien Fuß gesetzt. Die Verteidiger betonen die Unschuld ihrer Mandanten. Die Geschädigten hätten sich jederzeit selbst ein Bild über die wirtschaftliche Lage der Klinik verschaffen können und auch nicht verkaufen müssen. Für den Prozess sind 16 Tage angesetzt.