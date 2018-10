Spektakulärer Prozess nach Finanz-Betrug in Bad Bocklet

Außer den beiden Hauptangeklagten müssen sich noch zwei weitere Beschuldigte vor dem Landgericht Würzburg verantworten. Sie werden der Beihilfe zum Betrug bezichtigt. Die Schadenshöhe beträgt knapp sieben Millionen Euro.

Anteile weit unter Wert erworben

Die Angeklagten sollen sich illegal die Mehrheitsanteile an einer Klinik in Bad Bocklet beschafft haben. Mit Hilfe ihrer Frauen, die als sogenannte "Strohmänner" fungierten, versuchten sie die Teilhaber der Kommanditgesellschaft davon zu überzeugen, ihre Anteile weit unter Wert zu verkaufen. Das gelang auch, die mutmaßlichen Betrüger hielten mehr als die Hälfte der Anteile und hatten damit das Sagen - bis der Schwindel aufflog. Für den Prozess sind 16 Verhandlungstage angesetzt.

Umfangreiche Durchsuchungen

Die Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft starteten bereits Anfang 2016. Federführend war die Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte in Würzburg. Im Mai 2017 gab es dann umfangreiche Durchsuchungen, unter anderem am Hauptsitz einer renommierten Privatbank in Hammelburg und am Sitz der Klinik-Gesellschaft in Bad Bocklet. Es wurden insgesamt 13 Objekte durchsucht.

Bank distanziert sich von Bankier

Die Bank hat sich inzwischen mit einer Pressemitteilung von ihrem führenden Mitarbeiter distanziert. Der Bankier, der in Untersuchungshaft sitzt, habe die Anteile an der Klinik privat erworben. Die Geschäfte der Bank seien davon nicht betroffen gewesen.