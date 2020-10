Spektakulärer Laden-Einbruch in Cham nach zwei Jahren aufgeklärt

Drei Männer aus Tschechien sind verantwortlich für einen spektakulären Einbruch, der im November 2018 in Cham großes Aufsehen erregt hatte. Der Kripo Regensburg ist in diesem Fall jetzt nach fast zwei Jahren, umfangreichen Ermittlungen und in enger Zusammenarbeit mit der tschechischen Polizei, ein Fahndungserfolg geglückt. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Einbrecher fuhren mit Auto durch das Schaufenster

Gegen 5 Uhr früh waren die Einbrecher damals mit einem Auto in das Schaufenster eines Mode-und Schmuckgeschäfts in der Chamer Innenstadt gefahren. Die Täter klauten im Anschluss Ware, vor allem Schmuck, im Wert eines hohen vierstelligen Betrags aus dem Laden und flüchteten danach unerkannt. In dem völlig demolierten Geschäft hatten sie einen Sachschaden von rund 17.000 Euro angerichtet. Trotz einer sofortigen Großfahndung wurden die Täter damals nicht gefunden.

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit brachte Erfolg

In Tschechien entdeckte ein grenzüberschreitend arbeitendes Kommissariat eineinhalb Wochen nach dem Einbruch das Fluchtfahrzeug. Die Spur führte zu einem heute 32-Jährigen aus Tschechien. Als weitere Tatverdächtige wurden später ein heute 30-Jähriger und ein 34-Jähriger ermittelt. Zwei der Männer haben die Tat mittlerweile gestanden. Sie sind bereits wegen anderer Delikte in ihrem Heimatland inhaftiert. Der dritte Mann, ein 34-Jähriger, wurde vor kurzem festgenommen und sitzt nun ebenfalls in Tschechien in Untersuchungshaft.