Spektakulärer Knochenfund im Ries: Liebespaar und "Hipster-Kamm"

Ritter legte Wert auf Körperpflege

Wie der zuständige Gebietsreferent des Landesamtes, Johann Friedrich Tolksdorf, sagt, helfen die Funde zu verstehen, wie sich unsere Vorfahren in Szene setzen ließen – wie bei dem "Hipster-Kamm": "Wir dürfen uns da jetzt nicht den ungepflegten Krieger vorstellen, sondern schon jemanden, der auf der einen Seite natürlich zeigt, was er für ein gewaltig abschreckender Mann ist, auf der anderen Seite aber auch durchaus zeigt, dass er kultiviert ist und auf Körperpflege großen Wert legt."

Quadratmeterpreise steigen um bis zu 50 Euro

Das Gräberfeld in Deiningen ist freigelegt worden, weil auf der Fläche am Ortsrand ein Neubaugebiet entsteht. Schon in den 1930er Jahren waren dort Gräber entdeckt worden, deshalb ging man auch jetzt davon aus, fündig zu werden. Insgesamt 75 Gräber haben die Archäologen den Sommer über ausgegraben. Die Kosten für Ausgrabungen trägt in Bayern stets der Grundstücksbesitzer, in diesem Fall die Gemeinde Deiningen, die die Fläche erschließen will. Durch den hohen Aufwand der Archäologen werden die Grundstückspreise für die Häuslebauer 30 bis 50 Euro pro Quadratmeter steigen.

Deiningen ist 200 Jahre älter als bisher angenommen

Dafür wächst aber auch das kulturelle Erbe Deiningens. Durch die Funde aus dem Frühmittelalter wird die Geschichte ein Stück weit neu geschrieben: Die Gemeinde mit rund 2.000 Einwohnern ist mindestens 200 Jahre älter als bisher bewiesen werden konnte. Es gibt eine erste urkundliche Erwähnung aus dem Jahr 760 n. Chr. – das Gräberfeld ist nun der Beweis, das schon deutlich früher Menschen im heutigen Deiningen siedelten.

Infektionskrankheit als mögliche Todesursache

Beim Liebespaar hebt Anthropolgin Eva Kropf jetzt vorsichtig die Knochen aus dem Grab – und verstaut sie nach einem festgelegten Schema in Plastiktüten. Die kommen ins Archiv. Eine Todesursache lässt sich aber nicht mehr sicher feststellen. "Hier sieht man kein offensichtliches Schädeltrauma, also so Dinge, die auf einen gewaltsamen Tod hinweisen könnten. Das Wahrscheinlichere ist irgendeine Infektionskrankheit", sagt Kropf. Einer könnte den anderen angesteckt haben – das würde auch erklären, warum beide gleichzeitig gestorben sind. Die Ausgrabungen in Deiningen geben spektakuläre Einblicke in den Alltag unserer Vorfahren vor fast 1.500 Jahren.