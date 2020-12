Spektakuläre Wendung vor Gericht: Wirt bekommt Gefängnisstrafe

Spektakuläre Wende im Berufungsprozess wegen versuchter Erpressung von 70.000 Euro am Passauer Landgericht: Eine Gefängnisstrafe aus erster Instanz wird jetzt zur Bewährung ausgesetzt, aus einem Freispruch wird eine Gefängnisstrafe.

Türsteher bekommt Bewährungsstrafe, Wirt Haftstrafe

Der angeklagte ehemalige Türsteher, der in erster Instanz zu einer Gefängnisstrafe von anderthalb Jahren verurteilt worden war, kommt jetzt mit einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten davon. Umgekehrt kommt es für den angeklagten Passauer Szene-Wirt: Er war in erster Instanz freigesprochen worden. Jetzt muss er für anderthalb Jahre ins Gefängnis. So haben die Richter am Montagabend entschieden. Sie sind überzeugt, dass die Männer die Tat gemeinsam geplant hatten.

Ehefrau des Wirts beschimpfte den Richter

Der Wirt nahm das Urteil kopfschüttelnd auf, seine Ehefrau rastete im Gerichtssaal aus und beschimpfte den Richter als "Arschloch". Sie brüllte "der Tod soll Sie strafen" und verließ mit knallender Tür den Raum.

Geständnis des ehemaligen Türstehers war ausschlaggebend

Ausschlaggebend für dieses völlig andere Urteil war das Geständnis des ehemaligen Türstehers. Erst jetzt, in zweiter Instanz, schilderte er alle Details um die versuchte Erpressung und belastete den 48-jährigen Wirt schwer. Am Amtsgericht hatten noch beide Männer zueinander gehalten und die Tat geleugnet.

Polizei Erinnerungslücken vorspielen - für 70.000 Euro

Für das Gericht lief die versuchte Erpressung so ab: Die beiden Männer sollen dem 31-jährigen Opfer angeboten haben, der Polizei Erinnerungslücken in einem laufenden Verfahren vorzuspielen, wenn er ihnen 70.000 Euro zahle. Die Polizei ermittelte bereits gegen den 31-Jährigen. Der Gastronom hatte ihn angezeigt: wegen Bedrohung.

31-jähriges Opfer hatte Gastronom mit dem Tod bedroht

Der 31-Jährige hatte dem Gastronom im Streit gedroht, ihn zu töten - in seiner Bewährungszeit. Mit den 70.000 Euro könne er sich die Freiheit erkaufen, so die Überlegung. Doch die Übergabe platzte: Das Erpressungsopfer wandte sich an die Polizei. Die Beamten griffen bei der Geldübergabe im Herbst vergangenen Jahres zu und nahmen den damaligen Türsteher fest.

Wirt soll Erpressung initiiert haben

Der Türsteher war in den Augen des Gerichts für die Botendienste zuständig. Der Wirt soll die Erpressung initiiert haben. Er selbst bestritt vor Gericht bis zum letzten Moment, etwas mit der Erpressung zu tun gehabt zu haben und vermutet dahinter ein Komplott benachbarten Wirte, die ihm seinen Erfolg nicht gönnen würden.