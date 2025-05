Spektakuläre Verfolgungsjagd - Flüchtender rammt Polizeiauto

Ein Autofahrer aus Tschechien hat sich am Freitagmorgen (23.5.) eine längere Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der 39-Jährige flüchtete in Tschechien vor einer Polizeikontrolle, fuhr über den Grenzübergang Waidhaus nach Deutschland und raste dann auf der A6 mit sehr hohem Tempo weiter in Richtung Nürnberg.

Platte Reifen beendeten die Flucht

Bei Amberg rammte er im Baustellenbereich ein Polizeiauto. Weil bei dem Zusammenstoß seine Reifen kaputt gingen, konnte er nicht mehr weiterfahren. Der 39-Jährige wurde festgenommen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Mann wurde per Haftbefehl gesucht

Warum der Mann vor der Polizei geflüchtet war, ist noch nicht ganz klar. Nach ersten Informationen soll gegen den Mann ein offener Haftbefehl in Tschechien vorliegen. An der Verfolgung war neben mehreren Einsatzfahrzeugen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt, so ein Polizeisprecher. Die A6 war bei Amberg in Richtung Nürnberg am Morgen komplett gesperrt. Zur Höhe des Sachschadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.