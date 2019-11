vor 18 Minuten Artikel mit Video-Inhalten

Spektakuläre Krippenausstellung in Aldersbach

In Aldersbach im Landkreis Passau wird es am Wochenende schon weihnachtlich: In den Räumen der ehemaligen Landesausstellung werden wertvolle und spektakuläre Krippen aus verschiedenen Ländern ausgestellt.